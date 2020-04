‘Temptation Island’, ‘Love Island’ en ‘Love is Blind’, we beleven glorietijden als het gaat om datingshows. Dus hoe vernieuwend kunnen programmamakers nog zijn? Nou, de nieuwe datingshow ‘Too Hot To Handle’ doet een goede poging.

De tien vrijgezellen kunnen namelijk 100.000 dollar winnen als ze elkaar niet aanraken.

Waar gaat Too hot to handle over?

Net als bij Temptation Island en Love Island gaan bij Too hot to handle tien vrijgezellen samenwonen in een luxe villa in een tropisch oord. Er is een gouden regel: de vrijgezellen mogen geen fysiek contact hebben.

Dat houdt in dat de deelnemers niet mogen zoenen, niet mogen aaien of strelen, en ook niet mogen masturberen. Dat is wel wat anders dan dat we gewend zijn. Bij Temptation Island hópen we juist dat deelnemers met fysiek contact over de schreef gaan. En bij Love Island is het ook altijd wachten op de eerste beelden van gevoos onder de dekens. En zeg nou eerlijk, als je iets níet mag, dan wil je het toch alleen maar meer? Tel daar een sensuele, seksuele spanning bij op. En oei, dat wordt flink op je lip bijten.

Het programma wil hiermee kijken of de deelnemers een emotionele connectie kunnen voelen (en behouden), zonder dat er sprake is van fysiek contact. Op Netflix luidt de synopsis als volgt: ‘Knappe vrijgezellen ontmoeten elkaar aan de oevers van het paradijs. Maar om de hoofdprijs van 100.000 dollar te winnen, zullen ze seks moeten opgeven.’

Tja, ik weet het niet hoor, zet mij neer aan de rand van het zwembad met een paar zongebruinde knappe mannen en je mag niemand aanraken? Dat wordt dan flink wat baantjes trekken.

Vanaf 17 april te zien op Netlifx!