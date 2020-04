Please say it’s true: krijgt Too Hot To Handle een tweede seizoen?

De bizarre datingshow Too Hot To Handle is al een tijdje te zien op Netflix en het is dan ook niet zo vreemd als je hem in één keer hebt weg gebinged. We smullen van deze reality show en de serie vraagt dan ook echt om een tweede seizoen. Maar komt er eigenlijk wel een seizoen 2?

Too Hot to Handle is eigenlijk een soort Temptation Island voor singles. Er is één duidelijk regelen. De tien knappe deelnemers mogen niet aan de verleiding toegeven.

LEES OOK:

Dit zijn de boetes voor fysiek contact van ‘Too hot to handle’

Too Hot To Handle

De singles wonen samen in een extreem luxe villa en zijn van plan om eens flink de bloemetjes buiten te zetten. Ze weten dat ze kans maken op een heerlijke geldprijs van maar liefst 100.000 dollar. Maar wat ze niet weten, is dat dit bedrag zakt zodra ze knuffelen, kussen of seks hebben.

Seizoen 2

Netflix heeft helaas nog niets bekend gemaakt over een seizoen 2. Toch besprak producer Louise Peet in een interview met People dat er wel degelijk een mogelijkheid is dat Too Hot To Handle een tweede seizoen krijgt. Zij suggereerde dat we sowieso een reünie te zien krijgen, maar dat er ook plannen zijn voor seizoen 2. Yes.

Veranderingen

Ook liet Louise Peet weten dat er bij een tweede seizoen misschien wat dingen zullen veranderen. Zo wil ze veranderingen aanbrengen in het uitdelen van de boetes in de show. ‘Een kus kostte altijd evenveel geld, maar misschien moeten we in een tweede seizoen gaan kijken naar een ander boetebedrag als er bijvoorbeeld nóg een keer gekust wordt. We hebben daarvoor geen regels, dus daar kunnen we zeker naar kijken.’

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je in voor de VIVA-nieuwsbrief



Bron: People | Beeld: Netflix