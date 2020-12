Niets zo persoonlijk als jouw favoriete parfum. Als ex-Douglas werknemer (mijn bijbaantje tijdens de studie) en beautyliefhebber kan ik gemakkelijk uren doorbrengen in een parfumerie. Wel in de fysieke en niet in de virtuele; ik wil wel lekker testen. Nu dat niet kan, is het kiezen van een geur lastiger. Met eentje uit deze 10 best verkochte geuren (in willekeurige volgorde) zit je sowieso goed.

Overigens – de nummer één regel in parfumerie land – je hebt het over geuren en niet over luchtjes. Luchtjes hangen in de wc (of spuit je in de wc met een luchtverfrisser), parfum is voor je lijf. Daarnaast: een geur spray je en spuit je niet. Spuiten doen verslaafden (en zo af en toe spuiten mannen ook).

Top 10 best verkochte geuren

J’adore – Dior

Houd je van zoet? Dan zit je hier goed. De flacon is bizar mooi en de geur ook. Een combinatie van ylang-ylang (dit moest ik ook even Googelen, het is een boom uit Oost-Azië en de geur is zwaar en zoet), damascus roos and jasmijn zorgen voor een volle, complexe en bloemige geur. Flowerbomb – Viktor & Rolf

De naam doet anders vermoeden, maar deze ‘bloembom’ is niet een typische bloemige geur. Er zit namelijk ook patchouli, amber en muskus in en die geven ‘m een wat stoerdere geur. Black Opium – Yves Saint Laurent

Deze is niet voor niets Yves Saint Laurent’s bestseller. Het is een zoete, bloemige geur door de combinatie van koffie, vanille en witte bloemen. Si – Giorgio Armani

Een vrij zoete geur, maar toch ook fris. Hij hoort thuis in de ‘chypre’ categorie. Deze naam wordt gebruikt voor parfums met kenmerken van houtige geuren, zoals eikenmos, labdanum en een citrusachtige topnoot, zoals bergamot. La vie est belle – Lancome

Peer en braam, oranjebloesem en patchouli maken La vie est belle. Zoet, maar toch ook kruidig en je krijgt er gegarandeerd complimentjes over. Het is voor velen een lievelings. Le Labo Santal 33

Een exclusievere geur, daarom ook alleen verkrijgbaar bij Skins Cosmetics en De Bijenkorf. De geur heeft kardemom, iris, viooltjes, leer en muskus in zich. Het is dus geen zoete geur, maar een vrij rokerig parfum. Mon Guerlain – Guerlain

Deze geur is gemaakt als eerbetoon aan de sterke, vrije vrouw, geïnspireerd door Angelina Jolie. Hij bevat lavendel, jasmijn, sandelhout en vanille en dat maakt ‘m uniek. Bovendien geeft die hint van lavendel een old-school Parijs gevoel. Chanel No. 5

Natuurljk kan de klassieker der klassiekers niet ontbreken: Chanel No. 5. Sinds Marilyn Monroe aankondigde dat ze ‘vijf druppels Chanel No. 5 in bed draagt er verder niets’ is ‘ie misschien wel de meest bekende geur ter wereld. Hij heeft een unieke, poederachtige geur, gecombineerd met roos, jasmijn en vanille. Wel een typisch gevalletje: je houdt ervan of niet. Coco mademoiselle – Chanel

De andere klassieker van Chanel: Coco Mademoiselle. Hij is iets moderner dan de nummer 5; dat wil zeggen, hij is wat frisser. Citrus, sinaasappel, bloemig en vetiver-meets-patchouli. Jo Malone London Lime Basil and Mandarin Cologne

De best-seller in de Jo Malone lijn: lime basil and mandarin cologne. Een stoere, zelfverzekerde geur met noten van amber, basilicum en tijm. Een aanrader als je een unieke, niet zoete, geur wil.

Bron: Grazia UK, iStock