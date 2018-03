Top 5 best gelezen artikelen – week 12

Heb je het deze week druk gehad en had je daardoor geen tijd om VIVA.nl te checken? No worries, we zetten de artikelen die je echt niet gemist mag hebben op een rijtje.

Als kind wist je niet beter dan dat je je schoenen binnen uit moest doen na het buiten spelen. Maar nu lopen we zonder na te denken op onze stappers het huis in. Terwijl we er daarvoor mee op straat hebben gelopen, in de trein/bus/tram hebben gestaan en nog even langs de supermarkt zijn geweest. Best vies, als je erover nadenkt…

Ben jij wel fan van films als SAW, The Conjuring of The Ring en vind je het ook niet verkeerd als de weegschaal een kilo of twee minder aantikt? Dan is er goed nieuws. Uit onderzoek is namelijk gebleken dat het kijken van horrorfilms je kan helpen om af te vallen.

Ondanks dat haar kortstondige romance met de knappe Temptation Island-verleider Joshua afgelopen donderdag ten einde kwam, gaat het met Megan’s liefdesleven inmiddels weer helemaal top. De brunette zou na haar mislukte ‘relaties’ weer helemaal in love zijn. De gelukkige? Niemand minder dan de beste vriend van Joshua. Ai!

Elk bedrijf wil graag goede werknemers aan zich verbinden. En vaak lukt dat nog wel, maar om die fijne werkers te behouden blijkt niet zo easypeasy. Wat zonde is, omdat het fouten zijn die gemakkelijk voorkomen kunnen worden.

Niks meer scheren, waxen of plukken met een pincetje (au!). Je mag alles weer gewoon laten woekeren. Want een volle bos is namelijk de nieuwe brazillian.

Beeld iStock