Top 5 best gelezen artikelen – week 13

Heb je het deze week druk gehad en had je daardoor geen tijd om VIVA.nl te checken? No worries, we zetten de artikelen die je echt niet gemist mag hebben op een rijtje.

Ben jij altijd super fanatiek bij een potje 30 Seconds? En doe je er alles aan om te winnen? Dan kun je je nu opgegeven voor het Open Tilburgs Kampioenschap van dit spel.

Het is weer donderdag en dat betekent maar één ding: Temptation Island. De aflevering van vanavond blijkt de heftigste tot nu toe te zijn, en voor wie al het nieuws rondom de soap waar Goede Tijden, Slechte Tijden nog een puntje aan kan zuigen een beetje volgt, weet inmiddels dat Deborah een flinke klap – eerder een goede linkse – in haar gezicht krijgt. En alsof alle ellende van haar ‘hartje’ Tim nog niet genoeg is, gaat er nu ook nog een bizarre roddel over haar rond.

Elke ochtend als de wekker gaat, ben je echt nog niet klaar voor de dag. Je snapt dan ook niet hoe ochtendmensen het doen: ’s morgens ben je gewoon niet te genieten. Maar het is niet jouw fout: deze struggle met vroeg uit bed komen blijkt in je genen te zitten.

Kraken, slurpen, smakken, een wiebelende voet: irritante geluiden en bewegingen roepen bij Joy (27) extreme boosheid en walging op. De oorzaak: ze lijdt aan misofonie.

Beeld iStock