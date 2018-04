Top 5 best gelezen artikelen – week 14

Heb je het deze week druk gehad en had je daardoor geen tijd om VIVA.nl te checken? No worries, we zetten de artikelen die je echt niet gemist mag hebben op een rijtje.

Tim is zonder twijfel de meest besproken deelnemer van Temptation Island. Hij ging de ultieme relatietest aan met zijn toenmalige vriendin Deborah Leemans – met wie hij ‘huisje, tuintje, kindje’ wilde na het avontuur – maar zijn hart werd volledig veroverd door Cherish. Terwijl hij in de zevende hemel was, voelde het voor de verleidster anders; zij had geen gevoelens voor hem. ‘Totaal niet.’

In de jaren 90 was Friends een razend populaire televisieserie, en sinds alle seizoenen op Netflix te zien zijn, blijkt dat de avonturen van Rachel, Chandler, Ross, Monica, Joey en Phoebe nog steeds niet vervelen. Voor al die fans én liefhebbers van een potje Monopoly is er goed nieuws: er bestaat nu namelijk een gezelschapsspel dat het beste van twee werelden samenbrengt.

In weer een nieuwe aflevering van Married At First Sight zagen we gisteravond hoe drie van de vier koppels zich (in een enkel geval ‘niet zo’) vermaakten op hun huwelijksreis en hoe het vierde stel na afloop van hun huwelijksdag vertrok naar een hotel voor de huwelijksnacht. Op Twitter werd er weer volop gekeuveld over het programma.

Ben jij gek op gezelschapsspelletjes, maar weleens toe aan iets spannenders dan Mens erger je niet of Ganzenbord? Dan hebben wij het perfecte spel voor je gevonden: Memory met piemels.

Het gerucht ging al een hele tijd en eigenlijk twijfelde niemand er nog aan: Pommeline en Fabrizio van Temptation Island zijn een setje. De twee hebben het nieuws zelf bevestigd aan het Vlaamse magazine Dag Allemaal.

Beeld iStock