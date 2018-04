Top 5 best gelezen artikelen – week 15

Heb je het deze week druk gehad en had je daardoor geen tijd om VIVA.nl te checken? No worries, we zetten de artikelen die je echt niet gemist mag hebben op een rijtje.

Dat de gemiddelde mens te veel suiker eet, moge duidelijk zijn. Maar hoewel we ons daarvan bewust zijn, onderschatten we het aantal suikerklontjes dat we dagelijks naar binnen werken nog steeds. Volgens het Diabetesfonds schat maar liefst 95 procent van de Nederlanders zijn of haar suikerinname te laag in.

Dat we nog wel een tijdje mogen smullen van alle Temptation Island-heisa, moge duidelijk zijn. De vermeende sekstape van Kevin, Tim die in het ziekenhuis belandt, de kersverse relatie tussen Pommeline en Fabrizio en die laatste die gisteren een Instagramoorlogje voerde met Mezdi. Popcorn in de aanslag?

Wat begon als grap, is toch realiteit geworden. Nadat Zuivelhoeve in aanloop naar 1 april op Facebook bekendmaakte met Licor 43-yoghurt op de proppen te komen, barstte socialmedialand los. En dat heeft z’n vruchten afgeworpen.

Wenkbrauwen: we zijn er maar druk mee. Tegenwoordig is de keuze niet alleen meer ‘breed’ of ‘smal’, maar maken we er hele kunstwerken van. En de zogenoemde chain brows behoren zeker tot dat rijtje.

‘Stop nooit te geloven in je dromen’, dat is de lijfspreuk waar de ongeneeslijk zieke Sofie Kunstt zich aan vast blijft houden. In het RTL-programma De Reis Van Je Leven vertrok de 29-jarige samen met drie van haar beste vriendinnen en presentator Johnny de Mol naar het prachtige Namibië. Een bijzondere reis waar de emoties hoog opliepen, maar er ook ruimte was voor de nodige humor. En niet te vergeten: een onverwachts bezoek van de liefde van haar leven Bouke, die nog iets héél bijzonders voor haar in petto had.

Beeld iStock