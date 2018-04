Top 5 best gelezen artikelen – week 16

Heb je het deze week druk gehad en had je daardoor geen tijd om VIVA.nl te checken? No worries, we zetten de artikelen die je echt niet gemist mag hebben op een rijtje.

Seizoen na seizoen doen de vrijgezellen in Temptation Island er alles aan om de deelnemers te verleiden – met de nodige slippertjes als gevolg. Maar niet alleen de kandidaten blijken doelwit van de versierpogingen. Verschillende verleidsters hadden het op presentator Rick Brandsteder gemunt.

Gisteren werd op BNNVARA de eerste aflevering van Een nacht met mijn ex uitgezonden. Mede door de smeuïge titel en het bijzondere programmaformat werd deze nieuwe realityserie aangeprezen als ‘de ultieme vervanging’ van Temptation Island. VIVA keek de eerste aflevering en praat je bij.

Er was de Color Run, er was de Obstacle Run en nu is er de Bubble Run. Een hardloopwedstrijd waarbij je niet door verfpoeder of modder rent maar door kilometers schuim!

Eerder zagen we al dat de choker en de zonneklep weer terug van weggeweest zijn. Maar nu mogen ook de sierlijke enkelbandjes deze zomer niet aan je voet ontbreken. De trend is weer helemaal terug van weggeweest. En nu de zon zich weer volop laat zien, kun je ze maar beter snel inslaan.

5. Finale Married at first sight verrast (lees: schokt) kijkers massaal

Gisteravond was het dan eindelijk zover: de grote finale van Married at first sight. Welke koppels zouden zo snel als ze konden de scheidingspapieren tekenen en voor welke stellen bleek het liefdesexperiment geslaagd?