Top 5 best gelezen artikelen – week 17

Heb je het deze week druk gehad en had je daardoor geen tijd om VIVA.nl te checken? No worries, we zetten de artikelen die je echt niet gemist mag hebben op een rijtje.

Zit je op dit moment in between jobs, en heb je flink wat reislust in je? Dan is dit een kans die je niet aan je neus voorbij mag laten gaan. De budgetluchtvaartmaatschappij Wow Air uit IJsland is namelijk op zoek naar een reislustig duo dat de aankomende zomer de hele wereld rond wil reizen. En hoewel dat natuurlijk al amazeballs is, krijg je ook nog eens een riant salaris.

Ze kwamen naar het eiland met het doel met ‘huisje, tuintje, kindje’ weer naar huis te keren. Toch liep het avontuur op Temptation Islandheel anders af voor Tim en Deborah. Hij werd binnen mum van tijd verliefd op een ander, zij bleef met een hart in duizend stukjes achter. De verliefdheid, loyaliteit en de trouwring waren dan ook voorgoed verleden tijd. Maar eenmaal terug in België kreeg Deborah opnieuw een enorme klap in het gezicht…

Met een slordige 260 miljoen sites bestaat zo’n 30% van het internet uit porno. Dat nog steeds wordt beschouwd als typische male pleasure. Ten onrechte, want ook voor vrouwen is goede porno (of porna) opwindend. Maar waar vind je die?

Nu zeggen we natuurlijk nooit ‘nee’ tegen een tripje naar de Malediven, maar er is nu nog een extra reden om eens flink te gaan sparen. Het magische eiland heeft er namelijk een ultieme bucketlist-factor bij: overnachten in een onderwatervilla.

Ken je dat: stellen die aan een tafeltje zitten in een restaurant en elkaar niets te vertellen hebben. Alsof ze met elkaar zijn uitgepraat. Deze stilte (en drie andere soort stiltes) kunnen funest zijn voor je relatie.