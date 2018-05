Top 5 best gelezen artikelen – week 19

Heb je het deze week druk gehad en had je daardoor geen tijd om VIVA.nl te checken? No worries, we zetten de artikelen die je echt niet gemist mag hebben op een rijtje.

Ben je single en vind je het maar wát saai om in je uppie in het zwembad rond te dobberen? Heb jij effe geluk: dat hoeft niet meer. Deze zomer breng jij door in de gespierde armen van de Floating Pool Hunk.

Gossip Girl meets Gone Girl. Zo omschrijft Netflix zelf haar nieuwste Original-serie genaamd YOU. Dat klinkt ons natuurlijk als muziek in de oren. En wie de trailer heeft gezien, wéét dat dit je nieuwste binge-verslaving gaat worden. Zo spannend!

Wat hebben we het afgelopen zomer leuk gehad, met de opblaasbare flamingo’s en unicorns. Máár, dat was vorig jaar. Tijd voor een nieuwe trend op het gebied van opblaasbaar waterplezier: dit zijn roze pierebadjes gemaakt voor volwassenen!

Al zo lang Disney bestaat, zijn ze een symbool: de iconische oren van Mickey en Minnie Mouse. Daarom is de diadeem met Minnie’s oren één van de populairste accessoires die je kunt kopen tijdens een bezoekje aan Disneyland. Want ja, deze cult klassieker hoort er toch een beetje bij. Toch komt Disney nu met een nieuwe variant, geïnspireerd op Belle & het Beest.

Yehess! De lente hangt in de lucht! En dat betekent dat de vlinders in de buik zomaar kunnen gaan kriebelen – al is dat niet voor iedereen weggelegd. De één vindt meer liefdesgeluk in de maand mei dan de ander. Maar wees gerust, het ligt niet aan jou, maar aan de stand van de sterren en planeten. Dit zijn de sterrenbeelden die in mei extra lucky zijn.