Top 5 best gelezen artikelen – week 20

Cocktails, zoenen, chocoladeletters, ijs: you name it en er bestaat wel een variatie met Licor 43 van. Voor zomerse dagen als deze hebben we een nieuw recept waardoor het water je ongetwijfeld direct in de mond staat: Licor 43-sangría.

Val jij op iemand die jonger dan jou is? Of juist ouder? Of maakt het je juist helemaal niet uit? Sommige mensen kunnen een sterke voorkeur voor een bepaald leeftijdsverschil hebben en toch hoor je wel vaker age is nothing but a number. Uit recent onderzoek is nu gebleken wat het ‘ideale leeftijdsverschil’ is.

Schotland: het land van de groene heuvels en diepe meren, doedelzakken, whisky, eeuwenoude kastelen én van de meest tijdloze namen die je misschien (nog nooit eerder) gehoord hebt. Schotse babynamen zijn in opkomst en dat heeft er deels mee te maken dat de meeste Schotse namen genderneutraal zijn. Welke is jouw favoriet?

Misschien fantaseer je er weleens over: anale seks. Misschien ook lijkt het je té intiem en best eng. We hebben immers allemaal weleens een horrorverhaal over anale seks gehoord. Hoog tijd om misverstanden de wereld uit te helpen.

Iedere week op VIVA.nl: een erotisch verhaal, opgebiecht door een VIVA-lezeres. Deze week: geil worden op een verlaten parkeerplaats.