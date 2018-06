Top 5 best gelezen artikelen – week 22

Heb je het deze week druk gehad en had je daardoor geen tijd om VIVA.nl te checken? No worries, we zetten de artikelen die je echt niet gemist mag hebben op een rijtje.

Een nieuwe week betekent een lading nieuwe films op Netflix. En dus prijkte daar Ibiza op de homepage van de streamingdienst, een film over Harper die samen met twee vriendinnen spontaan naar Ibiza vliegt en verliefd wordt op een dj. Een kijktip? VIVA’s Lise vindt van niet.

Dat dure wijn niet altijd de beste wijn is, blijkt maar weer uit de uitslag van de International Salute to Excellence Award. Daarin kwam de budgetwijn van HEMA als beste uit de test.

‘Op zijn hondjes’ is de nummer één in het rijtje favoriete rollebolposities van mannen. En dat is niet zo vreemd als je je bedenkt dat hij het beste uitzicht ooit heeft tijdens het uitoefenen van deze positie. Maar niet alleen mannen slaan hun slaatje uit dit standje. Aangezien dit standje garant staat voor veel ‘diepte’ en stimulatie van de G-spot, lusten wij vrouwen er ook pap van. Om wat variatie toe te voegen in de slaapkamer deelt LotteLust een paar nieuwe, spannende tips voor variatie op de doggy style.

Als wij de sterren mogen geloven, betekent het eind van mei en het begin van juni een opgeruimd hoofd vol met ideeën. De maancyclus van mei staat namelijk geheel in het teken van nieuwe inzichten en verlichting, waarbij de weg naar nieuwe gedachten in je hoofd wordt vrij gemaakt. Door deze maancyclus heb je eigenlijk gewoon de lente in je bol, vol met nieuwe beginnen.

De afgelopen weken hebben we heel wat mooie dagen gehad en voorlopig blijft het ook lekker warm. Je hoort ons allesbehalve klagen over de lange, zwoele zomeravonden, maar ’s nachts mag het wel nét even wat koeler. Want van dat plakkerige gevoel in bed worden we minder vrolijk, en het maakt onze nachtrust ook niet bepaald blij.

