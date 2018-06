Top 5 best gelezen artikelen – week 23

Heb je het deze week druk gehad en had je daardoor geen tijd om VIVA.nl te checken? No worries, we zetten de artikelen die je echt niet gemist mag hebben op een rijtje.

Langzaam wordt de temperatuur hoog genoeg om rokjes en jurkjes met blote benen aan te kunnen. Maar met dat warme weer is de kans groot dat je last krijgt van schurende dijen. En écht, je bent niet de enige. Met deze tips kom je zonder uitslag en irritatie de zomer door!

Mannen die met hun hand in hun broek zitten: als je het ons vraagt is het ongemakkelijk en onhygiënisch. Of het nou even snel tijdens een gesprek is of wanneer ze een avondje aan het bankhangen zijn, wat mij betreft zie ik het nooit meer. Maar mannen hebben deze rare gewoonte niet voor niets, zo blijkt.

Zoek op Instagram op #transformationtuesday en je wordt overspoeld met voor- en nafoto’s van in een paar maanden gekweekte slanke en afgetrainde lijven met billen zo rond als een basketbal. Maar er zijn óók vrouwen die het gedieet en gesport meer dan zat zijn. En zij laten van zich horen.

Kiki Faber (25) – inderdaad het nichtje van de welbekende Floor Faber – is pas verhuisd naar de grote stad Amsterdam, waar ze met haar grote mond, impulsiviteit en chaotische gedrag genoeg dingen meemaakt. Deze week schrijft ze over haar magische nacht met Kees.

Prachtig is het zonder twijfel, maar af en toe ook zeker lastig. Elke vrouw met lange lokken weet precies wat we bedoelen. Het vergt in de meeste gevallen niet alleen veel tijd, maar het brengt ook aardig vaak wat ongemakken met zich mee.

