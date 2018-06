Top 5 best gelezen artikelen – week 24

Heb je het deze week druk gehad en had je daardoor geen tijd om VIVA.nl te checken? No worries, we zetten de artikelen die je echt niet gemist mag hebben op een rijtje.

Als je al wat langer in een relatie zit, is het op zich normaal dat je niet meer elke avond de kleren van zijn lijf wilt rukken. Of iedere week. Of iedere twee weken. Want je bent druk, hebt verantwoordelijkheden, een sociaal leven, hobby’s, misschien wel kinderen, en als je dan allejezus ook nog seks moet hebben… Deze tips brengen some sexy back (yeah).

Het is eigenlijk wel grappig; zodra de zon schijnt en de temperaturen stijgen lijkt iedereen beter in zijn vel te zitten en meer energie te hebben. We zoeken de buitenlucht meer op en kluisteren niet meer aan huis zoals we dat in de donkere wintermaanden doen. Maar die extra dosis energie, komt dat nu echt door de zon of is er meer aan de hand? Morgen begint een nieuwe maancyclus en die zou zomaar van grote invloed kunnen zijn…

Ooit hadden ze een smoezelig imago, inmiddels lijken ze mainstream. VIVA’s Kimberly en Milou bezochten een exclusief seksfeest en keken hun ogen uit: ‘Alsof we een Rubiks-kubus van naakte lichamen zien.’

In de rubriek Poezenalbum deelt elke week een lezer de avonturen van zijn of haar geslachtsdeel.

Amber is 30 jaar oud en werkt als maatschappelijk werker. Ze heeft al bijna tien jaar een relatie en twee zoontjes. Ze heeft met 40 mensen het bed gedeeld waarvan ze er met drie een relatie had. Amber noemt haar geslachtsdeel poenie of iets anders gekscherends.

Dinsdag

Wanneer ik met een klant praat, als in de tram zit en zelfs als ik een tosti eet overvalt me maar al te vaak een geile herinnering. Dan zie ik voor me hoe Kees keek toen ik hem aftrok: hoe zijn mond een beetje openstond, dat hij steeds sneller ging ademhalen, zijn zachte gekreun en uiteindelijk de siddering die door zijn lichaam ging. Het gaf me een gevoel van macht dat ik dat voor elkaar kreeg. Ik heb zo’n behoefte aan een vervolg en zorg dat ik er klaar voor ben. Ik poets, flos, scheer en smeer en draag steeds sexy kanten cheekies die helaas erg kriebelen. Jammer genoeg heb ik Kees sindsdien niet meer gezien. Hij werkt in een bar dus tegen de tijd dat ik thuiskom, is hij naar zijn werk, en als ik in bed lig, komt hij thuis. Even heb ik overwogen om de wekker te zetten rond een uur of drie zodat ik hem ‘toevallig’ kan tegenkomen, maar dat vond ik een beetje te wanhopig.