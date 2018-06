Top 5 best gelezen artikelen – week 26

Heb je het deze week druk gehad en had je daardoor geen tijd om VIVA.nl te checken? No worries, we zetten de artikelen die je echt niet gemist mag hebben op een rijtje.

‘Het was alweer de laatste dag van het leukste festivalweekend van het jaar. Terwijl de hele camping nog op een oor lag, ontwaakte ik uit mijn roes. De zon was nog niet eens op en zelfs de vogeltjes floten nog niet. Met een kater kroop ik me tentje uit en liep ik het camping pad af, op weg naar de douches…’

Wulps als ze is, krioelt verleidster Fabiola al sinds minuut één van het nieuwe seizoen van Temptation Island als een sensuele slang om de bezette mannen, lees: Niels, heen. Ze wist iedereen, ook Niels (vooral Niels), te shockeren met haar leeftijd -ze is pas 18- én met haar seksleven -ze zou pas één keer seks hebben gehad. Nu gooit ze er nog een schepje bovenop: Temptation Island is haar eerste vakantie zonder ouders.

Na een relatie van 10 jaar voel je je – als het goed is – lekker vertrouwd bij iemand en kun je je waarschijnlijk geen leven zonder de ander meer voorstellen. Maar waar je wel voor moet oppassen, is dat de sleur er niet insluipt.

Een van de manieren om je relatie spannend te houden, is – natuurlijk – seks. Maar regelmatig met elkaar in bed blijven duiken, kan erbij inschieten. Maar hoe vaak ‘doen’ koppels die tien jaar bij elkaar zijn het eigenlijk nog? Psychologie Magazine zocht het uit.

In de rubriek Poezenalbum deelt elke week een lezer de avonturen van zijn of haar geslachtsdeel.

Tamara is 37 jaar oud en werkt als managementassistent. Ze is single sinds 2017 na een huwelijk van 5,5 jaar. Ze heeft met bijna 100 mensen het bed gedeeld waarvan ze er met drie een relatie had. Tamara noemt haar geslachtsdeel mijn flamoes.

Wat is de huidige gemoedstoestand van je vagina?

‘Gelukzalig. Afgelopen weekend is ze weer flink onder handen genomen, dus ze heeft niets te klagen. Ik date met een man die net zo open-minded is als ik, waardoor de seks extra lekker is. Hij is in voor alle standjes en plekken, en komt ook uit het swingerswereldje. Enige nadeel is …

Op een verjaardag, tijdens een netwerkevenement of tijdens een sollicitatiegesprek, er zijn genoeg gelegenheden waarbij je je beste beentje voor zet om een positieve indruk te maken. Het is immers de eerste indruk! Maar toch zal het je verbazen hoe vaak mensen de plank misslaan. De grootste fout die je kunt maken? Dat is wanneer je alleen over jezelf praat.