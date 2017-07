Top 5 best gelezen artikelen – week 28

Heb je deze week druk en had je daardoor geen tijd om VIVA.nl te checken? No worries, we zetten de artikelen die je echt niet gemist mag hebben op een rijtje.

Forummer MamavanP zit het niet lekker dat haar schoonouders de andere twee kleinkinderen voortrekken. Kan haar kind iets, dan kon de tweeling van haar zwager het altijd eerder. Moet ze gewoon haar mond houden of er iets van zeggen?

De eerste kandidaten van het nieuwe seizoen van Expeditie Robinson zijn bekend. Vier (nog) onbekende deelnemers zullen meedoen in de strijd om Robinson 2017 te worden.

Heb je na een lange werkdag geen puf meer voor een stomende sessie tussen de lakens? Of is de sleur erin gekropen en zijn jullie überhaupt niet zo actief meer in bed? No worries, want dankzij Lazy Lovers hoef je zelf tijdens de daad nauwelijks meer inspanning te verrichten.

Vergeven en vergeten, of een absolute deal breaker? Hoewel de een vreemdgaan als doodzonde #1 beschouwt, kan de ander een scheef gereden schaats nog wel door de vingers zien. Maar welke leeftijdscategorie maakt zich er er meest schuldig aan?

Elke week deelt een lezer de avonturen van zijn of haar geslachtsdeel in woord én beeld. Deze week: Lauren (27): ‘ Van een partyknak wordt niemand vrolijk, toch?’

Wil je niets meer missen van VIVA deze zomer? Profiteer nu van onze speciale aanbieding: 10x VIVA voor maar € 10!

Beeld iStock