Top 5 best gelezen artikelen – week 29

Heb je deze week druk en had je daardoor geen tijd om VIVA.nl te checken? No worries, we zetten de artikelen die je echt niet gemist mag hebben op een rijtje.

Zó herkenbaar: je hebt afgesproken om één drankje te doen, en voor je het weet is het 3.00 uur ’s nachts en lijkt het een heel goed idee om toch nog een vierde gin-tonic te bestellen. Er bestaat nu een app die je behoedt voor dit soort avonden (en die kater de volgende dag…).

Er zijn taken in het huis waar we altijd een beetje tegenop zien, en het bed verschonen is er daar zéker een van. Daarom stellen we we de klus stiekem zo lang mogelijk uit. Ach, af en toe een weekje skippen kan heus geen kwaad, toch?

Gebruik jij je Netflixaccount ook samen met je vriendin of zus, en kijken je ouders er af en toe een filmpje op? Hartstikke handig, want zo heb je niet alle kosten en kan je tóch lekker series bingen. Het zou zomaar kunnen dat Netflix daar een stokje voor gaat steken.

Wedden dat een van jullie twee het weleens heeft gezegd na een vrijpartij: ‘het ruikt hier naar seks’. Maar weet jij ook wat die typische geur eigenlijk is?

Forummer Padoempats heeft een hele lieve, leuke, dappere, eigenwijze dochter, van wie ze enorm veel houdt. Toch zou ze als ze het over zou doen, er niet opnieuw voor kiezen om moeder te worden.

