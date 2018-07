Top 5 best gelezen artikelen – week 29

Heb je het deze week druk gehad en had je daardoor geen tijd om VIVA.nl te checken? No worries, we zetten de artikelen die je echt niet gemist mag hebben op een rijtje.

Zomers weer betekent trek in cocktails en aangezien het inmiddels al weken tropisch warm is, tikt de teller lekker door. Eén nadeel: met al die zoete en calorierijke varianten gaat het natuurlijk nooit lukken om dat lichaam nog summer proof te krijgen – mocht dat überhaupt nog een optie zijn. Hier vier skinny varianten, zodat je in ieder geval nog een béétje het gevoel hebt oké bezig te zijn.

Het. Is. Warm. En nu er weer een hittegolf aan lijkt te komen, is een hitteplan méér dan een goed idee. Met deze zeven tips hou jij je hoofd de komende dagen heerlijk koel.

VIVA lanceert haar eigen seksspeeltjeslijn in samenwerking met Rianne S. In onze candyshop kun je kiezen uit onze drie spannende toys. Bij elke bestelling ontvang je een VIVA x LOVE-armbandje t.w.v. € 14,95 cadeau.

Roxeanne Hazes en Erik Zwennes hebben het geboortekaartje van hun pasgeboren zoontje Fender gedeeld. De kersverse ouders hebben gekozen voor een bijzondere naam, en daarom ook voor een bijzonder geboortekaartje.

Intensere orgasmes en een sensationeel gevoel tijdens de seks. Te mooi om waar te zijn? Niet wanneer je je vagina traint. En laat dat met geishaballetjes nou ook nog eens heel simpel zijn.