Top 5 best gelezen artikelen – week 30

Heb je deze week druk en had je daardoor geen tijd om VIVA.nl te checken? No worries, we zetten de artikelen die je echt niet gemist mag hebben op een rijtje.

McDonald’s is tegenwoordig meer dan alleen de burgers, frietjes en ijs waar we de keten van kennen. McDonald’s is a lifestyle. Dus eet je voortaan niet alleen McDonald’s, maar klééd je je ook McDonald’s.

Buitenlandse etenswaren uitspreken: het blijft een dingetje. Wij zetten het voedsel dat het vaakst verkeerd wordt uitgesproken – plus hoe je het hóórt te zeggen – voor je op een rijtje.

Van een korte nacht worden we niet vrolijk, maar die paar uur extra pakken of een hele (brakke) zondag in bed liggen is blijkbaar ook geen goed idee. Hoe je weet of je te veel slaapt? Check deze zes signalen maar eens.

Elke week deelt een lezer de avonturen van zijn of haar geslachtsdeel in woord én beeld. Deze week Vera (30): ‘Uiteindelijk hebben we hét niet gedaan in de sauna, maar wel wat voor bereidend werk.’

Kaas op een bruine boterham, een kaasplank bij de borrel en parmezaan over onze pasta: we love it. Een leven zonder kaas kunnen we ons dan ook maar moeilijk voorstellen. Toch zijn er genoeg mensen die er niet van houden, en waarschijnlijk is dít de reden.

Beeld iStock