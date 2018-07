Top 5 best gelezen artikelen – week 30

Heb je het deze week druk gehad en had je daardoor geen tijd om VIVA.nl te checken? No worries, we zetten de artikelen die je echt niet gemist mag hebben op een rijtje.

Actrice Carolien Karthaus-Spoor (30) is moeder van Otis (1).

‘Otis, mag mama de sleutels alsjeblieft even terug?’ Ik sta voor een dichte deur met twee zware boodschappentassen, plus een schreeuwende Otis in de draagzak. Meneer heeft bedacht dat mijn huissleutels een soort heilige graal zijn en zodra ik deze afpak, breekt de hel los.

Tot nu toe worden de seizoenen van Temptation Island gekenmerkt door sensatie en verbazing, met vooral één gedachte die overheerst: hoe kunnen mensen zo dom zijn?

Vlak voordat haar vriend Sander overleed aan lymfeklierkanker, verbrak Lideweij (38) hun relatie. Ze was ook niet bij de crematie.

Dinsdag

Het was een ongelooflijk saaie kantoordag. De fossielen zijn met partner, kinderen en stacaravan naar côte of costa vertrokken en ook de klanten vieren vakantie. Ik heb gekletst met de receptioniste, met Floor geappt over die griezel van een Ferdy, en toen ben ik weggegaan, een uur eerder dan normaal. Door het park fiets ik naar huis. Het is druk: blijkbaar heeft de hele wereld vrij. En dan zie ik Kees lopen met een bal onder zijn arm. Onmiddellijk trap ik op de rem en vraag. ‘Moet je vandaag niet werken?’

Elke week deelt een lezer de avonturen van zijn of haar geslachtsdeel in woord én beeld. Deze week: Linde | Leeftijd: 28 | Werkt als: Lerares basisonderwijs | Woont in: Amsterdam| Relatie: Single, sinds 1,5 maand | Aantal bedpartners: 19| Aantal relaties: 1, die één maand duurde| Noemt haar vagina: Vajayjay

Wat is de huidige gemoedstoestand van je vagina?

“Al denk ik door mijn Tinderleven een paar keer per dag aan seks, momenteel voelt ze zich onbemind. Ze kan wel wat positieve aandacht gebruiken.”