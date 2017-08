Top 5 best gelezen artikelen – week 31

Heb je deze week druk en had je daardoor geen tijd om VIVA.nl te checken? No worries, we zetten de artikelen die je echt niet gemist mag hebben op een rijtje.

Op vakantie genieten met een lekker glaasje: gráág. Dus toen we hoorden dat je uit deze fontein in Italië 24 uur per dag gratis (!) wijn kunt drinken, vroegen wij ons af: wanneer gaan we?

Iedereen heeft weleens van die dagen dat je ’s ochtends wakker wordt en je je totáál niet uitgerust of uitgeslapen voelt. Sterker nog, je voelt je net zo moe als gisteravond. Terwijl je toch echt net acht uur geslapen hebt, hoe dan? Wij geven je een verklaring.

Tony’s Chocolonely komt met goed nieuws: het chocolademerk brengt twee nieuwe Classics op de markt met donkere melkchocolade.

Het is verfrissend, bevat geen calorieën en is tóch minder saai om te drinken dan gewoon water. Spa rood is dan ook een populaire optie voor mensen die gezond willen leven. Maar is koolzuurhoudend water wel echt zo onschuldig?

We hebben het ons allemaal weleens afgevraagd: waaraan denkt onze partner wanneer hij masturbeert? Misschien heb je het hem zelfs weleens gevraagd.

Meer van dit soort artikelen? Volg VIVA ook op Facebook!

Beeld iStock