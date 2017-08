Top 5 best gelezen artikelen – week 32

Heb je deze week druk en had je daardoor geen tijd om VIVA.nl te checken? No worries, we zetten de artikelen die je echt niet gemist mag hebben op een rijtje.

Naast aseksualiteit is ook demiseksualiteit een term die we steeds vaker voorbij horen komen. Maar wat is het precies?

Het lijkt een beetje op kippenvel, maar dan zit het er altijd. We hebben het over die rode bultjes aan de achterkant van je bovenarm, waar ongeveer de helft (!) van de bevolking last van heeft. Misschien jij dus ook wel. Maar weet jij eigenlijk wat het precies is en wat je ertegen kunt doen?

Elke week deelt een lezer de avonturen van zijn of haar geslachtsdeel in woord én beeld. Deze week: Eliona (31): ‘Er zijn weinig dingen die ik niet zou doen, behalve Patricia Paay-praktijken dan’.

Margriet en Alex waren getrouwd in gemeenschap van goederen maar willen niet meer met elkaar verder. Alex vindt dat Margriet geen recht heeft op de overwaarde van het huis.

Je hoeft echt niet in de slingers te hangen of te gaan swingen om een ingedut seksleven op te peppen. Het kan allemaal heel simpel. Met een paar kleine aanpassingen gaat er al een wereld voor je open.

Wil je niets meer missen van VIVA deze zomer? Profiteer nu van onze speciale aanbieding: 10x VIVA voor maar € 10!

Beeld iStock