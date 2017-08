Top 5 best gelezen artikelen – week 33

Heb je deze week druk en had je daardoor geen tijd om VIVA.nl te checken? No worries, we zetten de artikelen die je echt niet gemist mag hebben op een rijtje.

Elke week deelt een lezer de avonturen van zijn of haar geslachtsdeel in woord én beeld. Deze week: Naomi (28): ‘Volgens mijn nicht zorgt anale seks voor betere orgasmes’.

Gezellig, een spelletje! Maar soms kan een potje, Monopoly bijvoorbeeld, wel heul lang duren. Wat blijkt nu? Dat hebben we zelf in de hand.

De Badjas is een bewust naamloze schrijver uit Amsterdam, die elke week over zijn seksavonturen vertelt: ‘ze is nat aan het worden. Ik voel en ik ruik het.’

We kunnen er ellenlange discussies over voeren. Spreek je de naam Primark nou uit als Praaimark of als Priemark? Vanaf vandaag hoeven we ons het hoofd er nooit meer over te breken, want de winkelketen geeft eindelijk het verlossende antwoord.

Droom jij ’s nachts van een lekker stukje kaas en doe jij het liefst overal dit gele goedje door én overheen? Dan hebben we goed nieuws. Je kunt namelijk binnenkort naar een heus kaasfestival!

Beeld iStock