Top 5 best gelezen artikelen – week 34

Heb je deze week druk en had je daardoor geen tijd om VIVA.nl te checken? No worries, we zetten de artikelen die je echt niet gemist mag hebben op een rijtje.

Elke week deelt een lezer de avonturen van zijn of haar geslachtsdeel in woord én beeld. Deze week: Roos (32): Mijn vriend is vreemdgegaan, terwijl het juist zo goed ging tussen ons.’

Om de dag, eens per week of alleen in het weekend: als het op seks aankomt, doet iedereen het met andere regelmaat. Wat is ‘normaal’, vraag je je soms af.

Klaar met de boring brave barbie die met haar bloedmooie man, goede figuur en perfecte droomhuis al haar zaakjes op orde heeft? Maak kennis met Trophy Wife Barbie.

Je zou zeggen dat wanneer je maag nog narommelt en de wijn nog vast lijkt te zitten in je hoofd je niet direct staat te springen voor een potje seks. Toch blijkt dat net wij vrouwen altijd juist extra zin hebben wanneer we brak zijn. Waarom komt die zin in seks vandaan?

‘Mam, verkopen ze hier ook dat bier wat ik altijd drink?’ Kan jij ook weleens door de grond zakken als je kind iets te eerlijk is? De VIVA-forummers delen hun meest awkward momenten.

