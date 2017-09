Top 5 best gelezen artikelen – week 36

Heb je deze week druk en had je daardoor geen tijd om VIVA.nl te checken? No worries, we zetten de artikelen die je echt niet gemist mag hebben op een rijtje.

Kom jij niet klaar door penetratie alleen? No worries, je bent lang niet de enige: slechts 20 tot 30 procent van de vrouwen kan op die manier tot een hoogtepunt komen. Toch denken nog steeds veel mensen – zowel mannen als vrouwen – dat vaginaal klaarkomen de standaard is. Tijd voor een lesje van VIVA’s seksuoloog Eveline Stallaart.

Elke week deelt een lezer de avonturen van haar geslachtsdeel. Deze week Djamilla (26): ‘Laatst deden we het zelfs in de tuin’.

Carolien Borgers (34) zingt, schrijft en presenteert. En pendelt tussen Amsterdam en vriend Philip in New York. ‘Als we lange tijd achter elkaar samen zijn, denk ik: mag ik weer even alleen zijn?’

Vorige week vroeg De Badjas de vrouw van wie hij houdt om samen oud te worden. Deze week vroeg hij haar om – als afsluiter van zijn columns voor VIVA – haar versie van hun verhaal met ons te delen. In de stijl van De Badjas: rauw en zonder filter.

Geen experiment is de mannen van Streetlab te gek. Maar nu ze continu op straat herkend worden, is het tijd voor iets anders. Daarom komen Tim Senders, Stijn van Vliet, Jasper Demollin en Daan Boom met een nieuw tv-programma: Niet Te Geloven.

Wil je niets meer missen van VIVA deze zomer? Profiteer nu van onze speciale aanbieding: 10x VIVA voor maar € 10!

Beeld iStock