Top 5 best gelezen artikelen – week 37

Heb je het deze week druk gehad en had je daardoor geen tijd om VIVA.nl te checken? No worries, we zetten de artikelen die je echt niet gemist mag hebben op een rijtje.

Het lijkt wel alsof je gewoon niet meer helder na kunt denken als je honger hebt. Je wordt elke keer weer lichtjes hangry en de mensen in je omgeving weten dat ze je dan zo snel mogelijk eten moeten geven. Hoe komt het toch dat we dan zo chaggi worden?

Heb jij ooit het gevoel gehad dat er te weinig friet in je kartonnen McDonald’s-bakje zat? Het zou goed kunnen dat dat niet ‘toevallig’ is gebeurd. Als we deze voormalig McDonald’s-medewerkers mogen geloven, worden de doosjes namelijk met opzet niet volledig gevuld.

Ontdekken dat je partner vreemdgaat is op elke manier kut. Ayana komt er echter wel op een héél lullige wijze achter dat haar vriend een scheve schaats rijdt. Ze besluit het er niet bij te laten zitten en deelt op Twitter haar geniale wraakactie.

Als je mag kiezen, word je dan liever wakker met het rotgeluid van je wekker of met een orgasme? Juist, wij ook. Je hebt er nu niet eens iemand (of jezelf) voor nodig, maar er bestaat een wekker die je met een hoogtepunt wakker maakt.

Of je nou heel hard moet lachen, iets heel vies vindt of een verdrietig berichtje krijgt: er is voor elke emotie wel een geschikt plaatje op WhatsApp. Maar er blijkt in de app ook nog een andere manier te zijn om jezelf te uiten: door middel van gifjes.

