Top 5 best gelezen artikelen – week 38

Heb je het deze week druk gehad en had je daardoor geen tijd om VIVA.nl te checken? No worries, we zetten de artikelen die je echt niet gemist mag hebben op een rijtje.

De combinatie van karamel en zeezout heeft de laatste jaren onze harten gestolen, en voor pindakaas kan je ons van kleins af aan al wakker maken. Het Nederlandse merk Mister Kitchen speelt hier slim op in en bracht deze zomer pindakaas met karamel en zeezout op de markt.

Ben jij gek op eten én stap je binnenkort in het huwelijksbootje? Zoek niet verder naar een bruidsboeket, want wij hebben het ideale exemplaar al voor je gevonden.

Kon jouw vreugde ook niet op toen je hoorde dat Dr. Oetker met een chocoladepizza op de proppen komt? Die van ons niet. Helaas moeten we nog een paar weken wachten tot we ‘m daadwerkelijk kunnen proeven, maar hier alvast alles over je nieuwe favoriete pizza.

Een roze t-shirt voor meisjes en een blauwe voor jongetjes? Bij HEMA doet het er niet meer toe wie wat draagt, want alle kinderkleding wordt genderneutraal.

Wist je dat er gemiddeld in ieder huis zo’n 1.500 spinnen te vinden zijn? En nu het najaar weer begonnen is, zijn ze ook meer zichtbaar dan in andere maanden. Krijg jij ook de kriebels van de achtpotige beestjes? Met deze truc jaag ze allemaal weg.

Wil je niets meer missen van VIVA deze zomer? Profiteer nu van onze speciale aanbieding: 10x VIVA voor maar € 10!

Beeld iStock