Top 5 best gelezen artikelen – week 39

Heb je het deze week druk gehad en had je daardoor geen tijd om VIVA.nl te checken? No worries, we zetten de artikelen die je echt niet gemist mag hebben op een rijtje.

Van vakantie krijgen we nooit genoeg. Maar wie veel trips wil maken en te maken heeft met een vastgesteld aantal vakantiedagen per jaar, kan nog weleens in de knoei komen.

Ondanks dat ie maar een prikkie kost, zou hij je wimpers langer dan ooit maken. Dankzij een lovende recensie op Reddit is het web massaal in de ban van de wondermascara van Essence. Maar is het product – dat gewoon bij Kruidvat in de schappen ligt – echt zo baanbrekend? VIVA’s Jessica testte de mascara uit.

Hoe hoog de verwarming ook staat en hoeveel lagen kleding je ook draagt: sommige mensen hebben het altijd en overal koud. Zit jij ongeacht het seizoen ook elke dag te rillen? Dan is deze jas misschien iets voor jou.

Ben je vandaag jarig? Gefeliciteerd! Maar: je bent niet de enige. Op 25 september blazen namelijk bijna 50.000 Nederlanders kaarsjes uit. Daarmee is dit de dag waarop de meeste mensen jarig zijn.

Jeska (34) houdt niet van dikke mensen. Sterker nog: ze vindt ze onsmakelijk, ongedisciplineerd en niet om aan te zien. En dat laat ze merken ook.

Beeld iStock