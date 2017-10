Top 5 best gelezen artikelen – week 40

Heb je het deze week druk gehad en had je daardoor geen tijd om VIVA.nl te checken? No worries, we zetten de artikelen die je echt niet gemist mag hebben op een rijtje.

Merk je ook dat je veel meer aan het snaaien bent als je slecht hebt geslapen? Dat is niet zo gek. Door slaaptekort kun je namelijk meer trek krijgen.

2. WHAT? Crocs heeft een samenwerking met Balenciaga

Soms als je denkt dat de wereld niet gekker kan worden, dan wordt ‘ie juist nóg gekker. Neem nou deze verrassende samenwerking tussen Crocs en Balenciaga. Balenciaga?! Juistem, dat lees je goed. Crocs en Balenciaga hebben hun krachten verzameld en zijn samen tot een ehh… uniek resultaat gekomen. Crocs een plateauzool!

Vrijgezelle dames en vrijgezelle vriendinnen, opgepast! Eén van ’s lands bekendste ‘rappers’ krijgt een eigen datingprogramma. Rapper Sjors -bekend van ehh, ja van wat eigenlijk? – maakt van zijn Tinder een tv-programma.

Wanneer er op één bepaalde zoekterm met 600% meer gezocht wordt op Pinterest, wéét je dat je te maken hebt met een nieuwe trend. De zoekterm waar het in dit geval over gaat is ‘curtain fringes’ en is daarmee het meest populaire kapsel van 2017.

Je mopshond op een op maat gemaakte KLIPPAN of je kitty in een speciaal ontworpen BILLY voor katten, het kan binnenkort allemaal. IKEA lanceert namelijk binnenkort een collectie voor huisdieren!

Wil je niets meer missen van VIVA deze zomer? Profiteer nu van onze speciale aanbieding: 10x VIVA voor maar € 10!

Beeld iStock