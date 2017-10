Top 5 best gelezen artikelen – week 43

Heb je het deze week druk gehad en had je daardoor geen tijd om VIVA.nl te checken? No worries, we zetten de artikelen die je echt niet gemist mag hebben op een rijtje.

Ben jij gek op gezelschapsspelletjes, maar weleens toe aan iets spannenders dan Mens erger je niet of Ganzenbord? Dan hebben wij het perfecte spel voor je gevonden: Memory met piemels.

Als je aan vreemdgaan denkt, denk je al snel aan stiekeme zoen- en sekspartijen. Maar wat blijkt? De meest voorkomende manier van vreemdgaan, is juist níét fysiek.

Anderen naar je laten kijken terwijl je klaarkomt, zou jij het durven? Tweeëntwintig vrouwen zetten zich over hun schaamte heen en laten zich fotograferen terwijl ze tot een hoogtepunt komen.

De vriend van VIVA-forummer IvyRose heeft nog nooit een andere bedpartner gehad. Inmiddels is het stel 3,5 jaar samen en begint hij steeds nieuwsgieriger te worden naar seks met iemand anders – zonder verdere bijbedoelingen.

Of je vindt het heerlijk, óf je moet er niet aan denken om met sokken aan te slapen. Maar als je moeilijk in slaap komt, is het juist een heel goed idee om je sokken aan te hebben tijdens het slapen.