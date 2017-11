Top 5 best gelezen artikelen – week 44

Heb je het deze week druk gehad en had je daardoor geen tijd om VIVA.nl te checken? No worries, we zetten de artikelen die je echt niet gemist mag hebben op een rijtje.

Ooit gehoord van een Nederlandse meisje dat Sterre heet en door Australië rondreist? Nee? Nou, de rest van de wereld wel. En dít is waarom.

Beau Schneider verliet veilig nest GTST en dook in De spa. Een latenightsoap die minder conservatief is en waar meer spanning in zit. Want wat nou seksscènes met ondergoed aan?

Als we onze lokken een wasbeurt geven, maken we ze eerst schoon met shampoo, om ze vervolgens te verzorgen met crèmespoeling. Toch? Blijkbaar is dit niet de juiste volgorde. Althans, als we hair stylist Nina Dimachki mogen geloven.

Ondanks dat je mamablogs en Instagramaccounts met kids doorscrollt, het niet kan laten om over de babyafdeling te lopen én jezelf al helemaal voor je ziet als moeder, weet je: praktisch gezien zijn jij en je partner nog niet klaar voor een kindje. Wat doe je?

Continue pijn, stijfheid, misselijkheid, vermoeidheid en concentratieproblemen: het is een kleine greep uit de lange lijst symptomen van fibromyalgie. Monique (26): ‘Sommige dagen kan ik niet eens m’n eigen haar kammen.’

