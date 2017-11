Top 5 best gelezen artikelen – week 45

Heb je het deze week druk gehad en had je daardoor geen tijd om VIVA.nl te checken? No worries, we zetten de artikelen die je echt niet gemist mag hebben op een rijtje.

Ook al koop je regelmatig iets van een bepaald merk: de merknaam (goed) uitspreken blijft voor sommigen een dingetje. Om te zorgen dat je het voor altijd goed doet, zetten wij de juiste uitspraken voor je op een rijtje.

Lichamen zijn er in alle vormen en maten, en ieder lichaam is mooi. Dat is de boodschap die fotograaf Francesc Planes wil overbrengen met zijn foto’s van mensen die er ‘ongewoon’ uitzien.

Zoals elke maand is ook in november de Netflix-collectie uitgebreid met veel leuke nieuwe films en series – waarover je al eerder kon lezen op viva.nl. Vandaag pikken we onze vijf favorieten eruit.

De tijd nemen voor je seksleven, is de tijd en aandacht nemen voor je partner. En nu hoef je niet meteen iedere week elke dag een uur seks in te plannen, nee het kan ook anders. LotteLust vertelt je hoe.

Raquel (28) twijfelde al langer of Frank wel de ware voor haar was. Maar toen werd hij ernstig ziek en bleef ze bij hem. Puur uit medelijden.

