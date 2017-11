Top 5 best gelezen artikelen – week 47

Heb je het deze week druk gehad en had je daardoor geen tijd om VIVA.nl te checken? No worries, we zetten de artikelen die je echt niet gemist mag hebben op een rijtje.

Het kan je niet ontgaan zijn: sinds afgelopen zaterdag is de Sint weer in het land. Dat betekent dat we weer ongegeneerd chocoladeletters, taaitaai en kruidnoten mogen eten. En laten wij nu net het ultieme kruidnotenrecept voor je hebben.

Onder het genot van een cocktail met schattige viervoeters knuffelen: dat willen we toch allemaal? Het kan nu want in Londen is namelijk Pugs and Pals geopend, een mopshondencafé.

On-tel-baar keer hebben we vroeger Passoã-jus besteld in de kroeg. Het zoete, tropische mixdrankje was op ons zestiende – jep, toen mocht het nog – de perfecte borrel tijdens het stappen. En guess what? Passoã is weer helemaal terug.

Truffel is ver-ruk-ke-lijk. Wat zeggen we? Het is het beste op aarde. In je risotto, op je pizza en als mayo bij je frietjes. Wij kunnen niet zonder.

Als je al je lampjes van vorig jaar eíndelijk uit de knoop hebt, probeer je ze in mooie horizontale slingers op te hangen. Dit blijkt echter niet de beste manier om jouw boom te versieren.

