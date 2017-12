Top 5 best gelezen artikelen – week 49

Heb je het deze week druk gehad en had je daardoor geen tijd om VIVA.nl te checken? No worries, we zetten de artikelen die je echt niet gemist mag hebben op een rijtje.

Sinds de toevoeging van de unicorn en de avocado, zijn onze WhatsApp-berichtjes niet meer hetzelfde. Nog niet tevreden? Niet erg, want begin 2018 zullen er maar liefst 130 nieuwe emoji aan de collectie toegevoegd worden. Winning!

Columnist Daan (27) schrijft elke week over zijn mislukte dateleven.

Na een paar gezellige avonden hoor je plotseling niets meer van je date. Geen appje, belletje of Facebookbericht, terwijl jullie naar jouw idee toch wel een klik hadden. Of je hem ooit aan je ouders wilde voorstellen? Daar was je zelf ook nog niet helemaal over uit, maar je had er best achter willen komen. Maar nee: je bent geghost. Dít is waarom dat zo ontzettend gemeen is van je date.

Veel ouders brengen hun kind onnodig in gevaar door ze met winterjas en al in een kinderstoeltje in de auto te zetten. Door die dikke winterjas functioneren de gordels namelijk niet goed.

5. VIVA kijkt De Bachelor aflevering 2 – Waarin Robbert danst, zoent én geiten melkt

Na een week (ongeduldig) wachten was het tijd voor aflevering 2 van De Bachelor. Van gyros tot geiten: alles kwam voorbij, met een avondje steengrillen als hoogtepunt. Wendy van Poorten doet verslag.

Wil je niets meer missen van VIVA? Neem een abonnement. Profiteer nú van onze speciale aanbieding: 10 nummers voor slechts €10.

Beeld iStock