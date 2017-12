Top 5 best gelezen artikelen – week 50

Heb je het deze week druk gehad en had je daardoor geen tijd om VIVA.nl te checken? No worries, we zetten de artikelen die je echt niet gemist mag hebben op een rijtje.

Een avond wijn drinken met vriendinnen of een goed glas rood tijdens een diner: van wijn krijgen we nooit genoeg. De nieuwe wijnbar Shiraz in Amsterdam heeft maar liefst 140 verschillende wijnen op de menukaart staan. Daar moeten we heen!

Heb jij een langeafstandsrelatie? Of zou je gewoon graag wat meer tijd met je vriend tussen de lakens doorbrengen? Geen probleem; voortaan kan je lover er tijdens een potje soloseks gewoon bij zijn. Je kunt nu namelijk zijn hoofd op een dildo laten zetten.

Dat tripje New York dat altijd al op je bucketlist staan, wordt binnenkort een stuk realistischer. De vliegtuigmaatschappij Norwegian Air vliegt vanaf mei voor slechts 168 euro naar The Big Apple.

Een week geleden was het internet in rep en roer: Gossip Girl zou namelijk binnenkort van Netflix verwijderd worden. Maar gelukkig: niets blijkt minder waar. Volgens Netflix-Nederland heeft de streamingsdienst de rechten toch weten te behouden.

Dé film waardoor je dit jaar absoluut in kerststemming komt is sowieso A Christmas Prince. Voordat je de zoetsappige Netflixfilm gaat kijken, weet je eigenlijk al hoe ie eindigt, maar oh, wat is het perfect, fout kijkvoer. Dat is ook Twitter niet onopgemerkt gebleven.

Beeld iStock