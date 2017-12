Top 5 best gelezen artikelen – week 51

Heb je het deze week druk gehad en had je daardoor geen tijd om VIVA.nl te checken? No worries, we zetten de artikelen die je echt niet gemist mag hebben op een rijtje.

Ga jij voor een dag shoppen steevast naar onze hoofdstad, of kies je liever voor een kleinere maar knusse plaats zoals Amersfoort? Winkelplatform Shopkaart maakte – gebaseerd op haar zoekresultaten – een top 10 van de populairste steden om te winkelen.

Heb jij een moeder, zus of vriendin die geen genoeg kan krijgen van Nutella en ben je nog op zoek naar een spectaculair kerstcadeau? Zoek niet verder, want wij hebben de perfecte gift voor alle fans van de hazelnootpasta gevonden: Nutella-lippenstift.

Nog maar twee dagen en het is kerst. En hoewel veel mensen momenteel volledig opgaan in de voorpret, kunnen sommigen geen kerstbal of –sok meer zien. Komt de decembervreugde jou inmiddels ook de neus uit? Dan moet je bij Rudolph’s Rage Room in Londen zijn.

Niets is in de ochtend vervelender dan het geluid van de wekker. Hoe fijn is het daarom dat er een snoozeknop bestaat die het mogelijk maakt om nog héél even (oké, vaak iets langer dan dat) kan indommelen? Toch is snoozen minder onschuldig dan je misschien dacht. Neurowetenschapper Els van de Helm spreekt zelfs van een marteling voor de hersenen.

Een roze muur, roze kaas en roze restaurants: de populariteit van de zoete kleur lijkt de afgelopen tijd een hoogtepunt te hebben bereikt. Waarom de kleur dan ook niet in huis halen tijdens de feestdagen, dachten meerdere Instagramgebruikers. Het resultaat: een volledig roze kerstboom. Willen we!

Beeld iStock