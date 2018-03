Top 5 best gelezen artikelen – week 9

Heb je het deze week druk gehad en had je daardoor geen tijd om VIVA.nl te checken? No worries, we zetten de artikelen die je echt niet gemist mag hebben op een rijtje.

Als je bij Pretty Little Liars al met je handen voor je ogen zit, hoef je deze film niet eens aan te zetten. Netflix is namelijk sinds kort een horrorfilm rijker die zó eng is, dat menig kijker ‘m niet af durft te kijken.

Net toen we dachten dat de nieuwe paaseitjes (met tompoucesmaak, OMG) van HEMA niet te overtreffen waren, stuitten we op een nieuw soort eieren dat ons hart minstens zo snel laat kloppen. Wie met Pasen dit jaar extra feestelijk wil uitpakken, gaat gewoon voor een alcoholische variant.

Trouwe Temptation Island-kijkers weten meteen waar het over gaat als we het hebben over ‘koekerond’. In de tweede aflevering van het programma noemde Kevin zijn vriendin Megan namelijk zo, wat in het Nederlands ‘heel dom’ betekent. Megan was hier logischerwijs niet blij mee toen ze er tijdens het kampvuur achter kwam hoe haar vriend over haar praatte en we weten allemaal wat er vervolgens gebeurde… #teamJoshua

Tompouce-paaseitjes, chocolade eieren met gin-tonic en een paasreep van Tony’s: paasliefhebbers kunnen hun geluk niet op dit jaar. Ook het Nederlandse chocolamerk Hands Off My Chocolate laat Pasen niet ongemerkt voorbij gaan en brengt een paaseitjesreep op de markt.

De vonken springen er letterlijk vanaf tussen jou en je partner en je kunt geen deurknop aanraken of je krijgt een schok. Jep, koning winter is hier, en dat zullen we merken ook.

Beeld iStock