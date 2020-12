De beste kiekjes van 2020: hier kan je de top 9 van je Instagram-posts zien

Je kent ze waarschijnlijk wel. Die top 9 foto’s die je in december bij al je volgers op Instagram voorbij ziet komen. Zon, zee, strand, lekkere drankjes en hapjes: normaal gesproken wordt je overspoeld door dit soort kiekjes. Dit jaar zal het perfecte plaatje net iets anders zijn. We konden nergens heen en hebben dan ook niet veel spannends meegemaakt. Hoogstwaarschijnlijk bestaat de top 9 dit jaar uit quarantaine foto’s, maar het is toch altijd leuk om te zien welke plaatjes favoriet waren bij je trouwe volgers.

Top 9 van Instagram 2020

Grote kans dat je feed dit jaar vol staat met thuiswerk foto’s en bankhang kiekjes. Is dit jaar voor je gevoel voorbij gevlogen en wil je al je momenten weer even ophelderen dan zijn daar top 9 posts van Instagram. Negen van je beste foto’s worden door deze website bij elkaar gezocht zodat je ook die weer op je feed kan zetten. Eigenlijk dus best dubbel (zeker in zo’n jaar waar je niets meemaakt), maar ach.. we moeten iets te liken hebben nu we binnen zitten met kerst.

Likes

Op de website hoef je alleen maar je gebruikersnaam in te vullen en dan krijg je binnen een paar tellen je beste foto’s van 2020 voorgeschoteld. Niet alleen een leuk – maar dit jaar vooral confronterend – om je gebeurtenissen voorbij te zien komen, het is ook heel handig om te weten welke foto goed heeft gescoord en welke totaal niet in de smaak viel. Niet dat je je daar wat van moet aantrekken, maar ben je op weg om een heuse influencer te worden dan weet je welke plaatjes je volgend jaar moet namaken.

