Topmodellen ondertekenen petitie Victoria’s Secret tegen seksuele intimidatie

Je kunt wel zeggen dat Victoria’s Secret z’n beste tijd heeft gehad. Zo bleek vorige week dat er dit jaar voor het eerst geen lingerieshow meer zal komen. Eerder werd al bekend dat het merk weer 50 winkels moest sluiten. En als kers op de taart kwam gisteren naar buiten dat Ed Razek, de marketingmanager van Victoria’s Secret opstapt. Maar daar blijft het niet bij.

Meer dan honderd topmodellen, waaronder Doutzen Kroes, hebben een petitie tegen het merk getekend waarin ze eisen om meer bescherming tegen seksuele intimidatie. De petitie is opgestart door de internationale belangenorganisatie Model Alliance.

Kwetsbaar

In de bijbehorende brief van Model Alliance staat dat meerdere fotografen hun werkrelatie met Victoria’s Secret hebben gebruikt om kwetsbare meisjes te lokken en zich aan hen te vergrijpen. ‘Wij staan achter deze moedige vrouwen. Het breekt ons hart om deze verhalen te blijven horen. We kunnen en moeten het beter doen,’ aldus Model Alliance.

In de brief wordt ook gelinkt naar de banden die het lingeriemerk heeft met de veroordeelde zedendelinquent Jeffrey Epstein. Hij is goed bevriend met Leslie Wexner, de CEO van L Brands, het moederbedrijf waaronder het Amerikaanse lingeriemerk valt.

Respect

In de petitie wordt ook verwezen naar het Respect Programma van het lingerlielabel, dat in 2018 door modellen in het leven werd geroepen om de situatie op de werkvloer te verbeteren. Maar op het moment wordt dat initiatief volgens hen niet naar behoren nageleefd.

Op de hoogte blijven van de leukste artikelen en winacties? Schrijf je in voor de VIVA-nieuwsbrief.

Bron: ANP, Vogue | Beeld: Getty Images