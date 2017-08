Topontwerper Jeremy Scott wil Uggs weer hip maken

Het zal waarschijnlijk ergens rond je middelbare schooltijd zijn geweest dat Uggs dé schoenen waren die je moest hebben. Warm, comfortabel en destijds überhip. Maar – net als bij Crocs – zijn de meningen over deze schoen ernstig verdeeld. Want elegant en sexy? Dat zijn Uggs niet echt… Toch doet topontwerper Jeremy Scott – bekend van zijn succesvolle creaties voor Moschino – nu een gooi naar de troon. Hij wil Uggs weer verhogen tot it-shoes.

Undercover Ugg fan

Jeremy omschrijft zichzelf als undercover Ugg fan en lanceert in september zijn geheel eigen ontworpen Ugg-lijn. ‘Ik ben gek op het klassieke halfhoge Ugg-model, dat voor mij helemaal bij Los Angeles en Malibu past. Kate Hudson en Britney Spears wisten hoe ze Uggs moesten dragen en ik vond het geweldig. We leven nu in een tijdperk van nostalgie, dus het lijkt mij het perfecte moment om de Uggs terug op de markt te brengen.’

Zijn collectie zal bestaan uit 8 verschillende Uggs, waaronder één met vlammen en één bezaaid met diamanten. De Uggs zijn vanaf 13 september te koop. Wat zeg jij, yay or nay?

UGG collaborates with designer Jeremy Scott for women, men, children & babies. In Oct UGG plans #collaboration with #31PhillipLim #licensing pic.twitter.com/14ykQ186ki — Licensingpages® (@Licensingpages) 11 augustus 2017

