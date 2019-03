GTST-actrice Toprak Yalçiner laat voor het eerst haar zoontje zien

Toprak Yalçiner beviel acht maanden geleden van haar eerste kindje. De actrice plaatst af en toe onherkenbare foto’s op social media van de kleine, maar gisteren kwam hij voor het eerst duidelijk in beeld. En wat is het een droppie.

‘Mijn Miro, voor het eerst met zijn gezichtje op Instagram en voor het eerst met zijn koppie in een blad’, schrijft Toprak bij het kiekje. Of we haar zoontje voortaan vaker in beeld gaan zien, weet de actrice nog niet. ‘Misschien. Maar ben dankbaar dat we in de mooie een veilige omgeving die @moonjansenfotografie en @mualeonieschuurman voor ons hebben gecreëerd deze fotoshoot hebben gedaan!’

GTST

We kennen Toprak vooral door haar rol in Goede Tijden, Slechte Tijden. In de laatste week voor de zomerstop mocht ze weer even in de huid kruipen van Nuran, mét babybump.

