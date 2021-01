Koen Kardashian (28) is flink geschrokken toen hij gisteravond zijn woning betrad. Na een lange werkdag trof de MTV-presentator een ‘totale chaos’ aan in zijn huis.

De presentator deelt foto’s van de ravage op zijn Instagram Stories, en dat ziet er niet goed uit…

Chaos

De presentator deelt een foto van de aangerichte ‘chaos’ die hij aantrof bij hem thuis nadat hij terug kwam van een lange dag werken. Hij schrijft daarbij: ‘What doesn’t kill you makes you stronger. Na een dag gezellig werken aan een nieuw project ben ik thuis aangekomen in mijn nieuwe huisje waar ik zo gek op ben in een totale chaos. Hij laat weten dat de dieven flinke buit gemaakt hebben. ‘Al mijn spullen van waarde zijn weg.’

Les

Gelukkig gaat de MTV-presentator niet bij de pakken neerzitten en ziet de inbraak als een ‘les’. ‘Ik zie het maar als een les en gelukkig heb ik lieve vrienden die mij opvangen. Wél heeft hij een duidelijke boodschap voor de mensen die zijn huis leegroofden. ‘Degene die dit op zijn geweten heeft, ik gun je de juiste hulp die je nodig hebt ziek persoon.’

Gelukkig verloren

In zijn nieuwe boek Gelukkig Verloren vertelt de realityster openhartig over de schaduwkant van zijn glamour bestaan. Want naast kaviaar en champagne stonden drugs een lange tijd op zijn boodschappenlijstje. Koen: ‘Ik maak de balans op van mijn leven van de afgelopen tien jaar. Vooral op het gebied van drank, drugs en feesten. Ik ben heel gelukkig, maar door het leven dat ik leid, voel ik me ook verloren.’

Bron: RTL Boulevard| Beeld: ANP, Instagram