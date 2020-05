Toxic productivity: dit is waarom je er nu extra veel last van hebt én wat je eraan kunt doen

Sinds de intelligente lockdown van kracht is, werken we voor een groot deel vanuit huis. Hierdoor hebben we het idee dat we stil staan, omdat er maar weinig gebeurt op een dag. Maar dat gevoel zou wel eens een voorteken kunnen zijn van het fenomeen ‘toxic productivity’.

En dat komt alleen meer aan het licht nu we meer vrije tijd hebben.

Toxic productivity

Werk en privé gescheiden houden is the key voor een gebalanceerd leven. Op je werk moet je vlammen, dus daar doe je goed je best. Maar in je vrije tijd wil je leuke dingen doen met je naasten, sporten, boeken lezen of een nieuw recept uitproberen. Voor niets doen heb je dus echt geen tijd. Maar als je continu het gevoel hebt dat je iets moet doen, dan noemen we dat toxic productivity.

Drang naar nieuwe hobby’s

Maar hoe ga je om met die productiviteitsdruk die je jezelf oplegt? Doordat je wegens het vele thuiszitten een beetje routine mist, kun je je onrustig gaan voelen. Je wil alles uit je vrije tijd halen. Iedereen is bezig met een nieuwe hobby, dus waarom jij niet? Die druk kan erg vervelend zijn, maar hoe kun je die drang naar productiviteit loslaten?

Prioriteiten stellen

Het is tijd om wat rust in je hoofd te creëren. Maak een lijstje van de doelen die je wilt bereiken en kies twee doelen uit die je prioriteit maakt. Dat is vanaf nu jouw focus. Onthoud dat niksen echt niet zo verkeerd is als je misschien denkt. Het is gezond, het laat je ontspannen en maakt je creatiever.

