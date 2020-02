Het beeld van de traditionele huisvrouw. De vrouw die het huishouden regelt en voor de kinderen zorgt terwijl manlief uit werken gaat: dat is precies wat #tradwife promoot. Het is bewuste en dus ‘feministische’ keuze vindt deze groep vrouwen.

‘Je echtgenoot moet altijd op de eerste plaats komen als je een gelukkig huwelijk wil.’ Zo klinkt de uitgesproken mening van Alena Kate Pettitt, eigenaresse van het YouTube-account The Darling Academy. Op haar kanaal promoot ze ‘etiquette, een vrouwelijke levensstijl, het huishouden en hoe een traditionele huisvrouw te zijn’.

#tradwife

Volgens haar laat de term ‘trad wife’ (een hippere afkorting voor traditionele vrouw) zich samenvatten als huisvrouwen die zich graag onderwerpen aan hun echtgenoot, hem verwennen en het huishouden regelen. ‘Like it’s 1959.’ De hashtag #tradwife, die de YouTube-filmpjes van The Darling Academy vergezelt, is vooralsnog vooral een term die vooral gebruikt wordt in Amerika en Engeland. Toch duikt hij tegenwoordig steeds vaker op.

Feministisch

Pettitt vind het besluit van vrouwen om als #tradwife door het leven te gaan een feministische keuze. Juist omdat dit haar eigen keuze is. ‘Er wordt van jongs af aan geleerd dat een vrouw onafhankelijk moét zijn en ieder beroep mag kiezen, zolang dat maar niet huisvrouw is. Dat is toch vreemd? Vrouwen mogen die keuze zelf maken.’

Andere vormen

Ook in Florida is #tradwife een hot topic. Er wordt volgens sommigen een taboe gelegd op huisvrouwen door de huidige vorm van het feminisme. In de Amerikaanse staat vond afgelopen maand de ‘Make Women Great Again’-conventie plaats. Sprekers moedigden vrouwen aan om thuis te blijven en ‘zo veel mogelijk baby’s’ te baren. ‘Decennialang heeft het feminisme vrouwen die familie en het moederschap op de eerste plaats zetten bespot’, klonk het in de aankondiging.

Problematisch

De aandacht voor #tradwife vanuit de media groeit. En daarmee ook de kritiek. ‘Iemand zei me zelfs: ‘Dit type huisvrouw werd gepromoot door het Derde Rijk”, reageerde Pettitt verbaasd tijdens een interview met de BBC. Vicki Psarias, een feminist die haar tijdens het interview vergezelde, vindt de beweging juist ‘problematisch voor de rechten van de vrouw’. Volgens haar verdienen huisvrouwen alle respect, net als werkende moeders. ‘Maar het kern van deze beweging is schadelijk en onderdrukkend als er wordt gekeken naar de onveranderde rol van de man. We gaan hiermee weer een stap terug’, aldus Psarias.

