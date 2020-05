Het vierde en laatste seizoen van de populaire tienerdramasere ’13 Reasons Why’ verschijnt bíjna op Netflix. Nadat maandag al een eerste video verscheen met emotionele achter-de-schermen-beelden – van de cast die afscheid neemt van elkaar en de show – is er nu dan een échte trailer. Hoe vergaat het Clay en co. in deze grande finale van de populaire serie?

’13 Reasons Why’-trailer

We vrezen… niet zo goed, met Clay in ieder geval. De trailer laat zien hoe het verleden ‘Helmet’ en de rest van de cast nog steeds achtervolgt.

Clay = cray?

Het einde van seizoen drie van 13 Reasons Why leek een soort van eind goed, al goed… Behalve voor Monty. Maar schijn bedriegt. Helaas blijkt het ook met de rest van de tieners in de Netflix-serie, die zich voorbereiden op hun diploma-uitreiking, niet zo goed te gaan. De moord op Bryce (in seizoen drie) blijft hen in seizoen vier achtervolgen. Zo erg zelfs, dat de politie er weer aan te pas moet komen. En dat trekt een zware wissel op Clay… Gelukkig (?) kan hij in ieder geval terecht bij een psycholoog….

Aftellen

Seizoen 4 wordt het laatste seizoen van 13 Reasons Why en de gloednieuwe trailer maakt duidelijk dat deze finale weer ouderwets vol zit met drama. Wie weet: misschien wordt dit seizoen nog wel heftiger dan de veelbesproken eerste reeks. We hoeven gelukkig niet lang te wachten om daar achter te komen. De allerlaatste reeks is al vanaf 5 juni te bingen op Netflix. Voor het eerst moeten fans het doen met ‘slechts’ tien afleveringen. Alle andere seizoenen bestaan uit dertien episodes.

De tekst gaat verder onder de trailer.

Zelfmoord

De serie, waarvan zangeres Selena Gomes één van de producenten is, is vanaf het begin een grote hit, met name onder jongeren. Het eerste seizoen van de serie, gebaseerd op het gelijknamige boek, vertelt het verhaal van tiener Hannah die na pesterijen en persoonlijke problemen besluit zelfmoord te plegen. Hannah blijkt voor iedereen die zij verantwoordelijk acht voor haar daad een casettebandje te hebben ingesproken. Het tweede seizoen draait om de rechtszaak die de ouders van Hannah hebben aangespannen tegen de school. In de derde reeks, die vorig jaar op Netflix verscheen, stond de moord op een ander personage centraal: bad guy Bryce Walker.

Ophef om eerste seizoen

Het eerste seizoen deed in 2017 behoorlijk wat stof opwaaien vanwege een aantal gewelddadige- en verkrachtingsscènes. Netflix voegde vervolgens een waarschuwing toe, voorafgaand aan het afspelen van de show. Ook de heftige zelfmoordscène uit de eerste reeks werd later aangepast.

Denk je aan zelfmoord? Neem contact op met 113. De crisislijn is 24/7 open, ook kun je er terecht voor therapie met een psycholoog, of doe de zelfhulpcursus. Anoniem en vertrouwelijk.