Can’t wait: de volledige trailer van ‘Big Little Lies’ seizoen 2 is hier

Eerder al zagen we in een teaser dat het tweede seizoen van Big Little Lies weer bloedstollend spannend gaat worden. Maar door de nieuwste (langere) trailer willen we meteen alle afleveringen bingen. Is het al 9 juni?

Let op: spoilers!

De trailer laat zien dat het schuldgevoel na de ‘val’ van Perry (Alexander Skarsgård) alleen maar groter wordt. Ook queen Meryl Streep maakt haar opwachting en dat is geen goed nieuws voor de rest van de moeders. Zij gelooft er namelijk helemaal niks van dat haar zoon is omgekomen omdat hij uitgleed. Meryl (of ja, in haar rol dan) wil dan ook haarfijn uitzoeken wat er precies is gebeurd.

Boek

Big Little Lies is gebaseerd op het gelijknamige boek, dus mocht je echt niet zo lang kunnen wachten, dan kun je alvast buiten in het zonnetje dieper duiken in de intriges in Monterey. Niet zo’n lezer? Het tweede seizoen staat vanaf 9 juni op HBO en zal rond die tijd ook te zien zijn voor ons in Nederland bij Ziggo. Can’t wait!

Bron: Glamour, Boulevard | Beeld: ANP