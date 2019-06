Guess who’s back: nieuwe trailer ‘La Casa de Papel’ belooft bloedstollend seizoen

Eerder al konden we in twee teasers zien dat onze favoriete boeven ontsnapt waren. Maar de grote vraag bleef: wat nu? In de nieuwste trailer komen we dan ook eíndelijk meer te weten over seizoen 3.

En deze afleveringen beloven weer bloedstollend spannend te worden. Want hoewel Tokio en Rio samen wisten te ontsnappen, was dit geluk maar van korte duur. Ze worden omcirkeld op hun eiland en hoewel de dievegge weet weg te komen, is te zien dat Rio ergens wordt vastgehouden.

Who you gonna call?

En wie bel je dan? Nee, niet Ghostbusters. El Profesor natuurlijk! Het hele team is terug en hoe. Deze keer is geld niet het doel, maar het redden van familie. Het was al bekend dat De Spaanse Bank dit seizoen het target zou worden, maar dat het zo spectaculair zou worden, had niemand durven hopen.

Berlin

De geruchten gingen al langer, maar nu wordt het ook bevestigd: Berlin. is. back. Hoewel de beste man aan het eind van het vorige seizoen het niet gered leek te hebben, blijkt niks minder waar. Vanaf 19 juli staat het nieuwe seizoen op Netflix, dus nog even nagelbijten. Can’t. wait.

Beeld: Netflix