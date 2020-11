Besneeuwde straten, ouderwetse straatlantaarns, kerstversiering én avontuur. Wie alleen al naar de trailer van ‘De Familie Claus’ kijkt, snapt wat de bedoeling is. Deze eerste Nederlands-Vlaamse kerstfilm van Netflix moet alle hartjes opwarmen.

Groots werd het eerder dit jaar aangekondigd. Na alle internationale kerstfilms van Netflix zou er nu ook een Nederlands-Vlaamse kerstfilm op het streamingplatform komen. Aan De Familie Claus de eer.

De familie Claus

De tienerjongen Jules Claus houdt helemaal niet van Kerstmis. Na het overlijden van zijn vader vorig jaar, op Kerstavond nota bene, wil hij niets te maken hebben met de ‘mooiste tijd van het jaar’. Als zijn moeder aan het werk is, brengt Jules graag tijd door in de speelgoedwinkel van zijn grootvader. Daar vindt hij op een dag een magische sneeuwbol. Drie keer rammelen en de magie breekt los: op magische wijze wordt Jules naar de verste uithoeken van de wereld gevoerd.

Tijdens zijn avontuur ontdekt hij iets verbazingwekkends: niemand minder dan zijn eigen grootvader is de enige echte kerstman. De traditie blijkt al jaren in de familie te zitten. Jules voelt zich verraden. Lukt het opa Claus om zijn kleinzoon te bekeren?

Gelukkig slaat dan het noodlot toe: grootvader Claus, die nu Jules’ vader er niet meer is weer zelf alle kersttaken uitvoert, breekt zijn been. Jules besluit hem te helpen. Maar voordat hij het kerstgevoel kan delen met anderen, moet hij eerst zelf weer leren om van het mooiste feest ter wereld te houden.

Kortom, De familie Claus is een hartverwarmende familiefilm.

De cast

In de film zien we onder andere Bracha van Doesburgh (Hartenstraat), Josje Huisman (The Masked Singer), Renée Soutendijk (Moordvrouw), Eva van der Gucht (Oogappels), Janne Desmet (The Twelve), Stefaan Degand (De Ronde, Eigen Kweek), Bert Haelvoet (De Dag, Torpedo), Sien Eggers (Spitsbroers), Carly Wijs (De belofte van Pisa), Wim Willaert (Undercover), Carly Wijs en Pommelien Thijs (#Likeme).

De Familie Claus is vanaf 7 december te zien op Netflix. Duurt dat je te lang? Check dan hier alle 18 andere kerstfilms en -series die op Netflix staan.