Lichtpuntje: de trailer van ‘Zwaar Verliefd! 2’ is eindelijk hier

In tijden van crisis zeggen wij altijd maar zo: dan kunnen we wel wat Barbara Sloesen en Jim Bakkum gebruiken. Daarom heel fijn nieuws dat de trailer van ‘Zwaar verliefd 2’ alvast is verschenen.

Zwaar Verliefd! (2018), met Barbara Sloesen en Jim Bakkum in de hoofdrollen, is één van de succesvolste Nederlandse romcoms van de afgelopen jaren. Dat het verhaal niet ophoudt bij één film, vinden we dan ook alles behalve erg. Binnenkort verschijnt het lang verwachte tweede deel in de bioscoop en de allereerste trailer is nu eindelijk verschenen. De grote vraag is wel… kunnen we deze nieuwe zwijmelfilm überhaupt in de bioscoop bekijken binnenkort?

Is-ie wel de ware?

In Zwaar Verliefd 2 maakt romantiek plaats voor intimiteit, maar ook voor dagelijkse sleur. Isa en Ruben zijn nog steeds hartstikke verliefd en gaan samenwonen, maar hun verschillende achtergronden en interesses blijven hun liefde op de proef stellen. En dan staat ineens de perfecte man voor Isa’s neus, dierenarts Hugo (Frederik Brom) en krijgt Ruben een wel heel aantrekkelijke timmerklus aangeboden. Wat nu?

Gaan de bioscopen weer dicht?

Die ‘wat nu?’ slaat in dit geval helaas niet alleen op de film, maar ook op het echte leven. Want hoewel Zwaar Verliefd! 2 pal voor de kerstdagen op het witte doek moet gaan draaien, is het nog maar de vraag of we dan ook daadwerkelijk naar de bios kunnen. De bioscoopbranche wacht immers met ingehouden adem op het besluit over een mogelijke nieuwe sluiting vanwege het coronavirus…

Dilemma

“We hebben in de bioscopen een hele veilige omgeving gecreëerd sinds de heropening in juni. We hebben dertig bezoekers per zaal, mensen zijn stil en kijken recht vooruit, praten niet met elkaar en er is goede ventilatie”, zegt directeur Gulian Nolthenius van de Nederlandse Vereniging van Bioscopen en Filmtheaters (NVBF) tegen het ANP. “Er is een enorm strak protocol. Het is niet voor niets dat er in de bioscopen nog geen enkele besmetting heeft plaatsgevonden. Het zou daarom jammer zijn als de bioscopen hun deuren weer moeten sluiten. Maar we begrijpen het grotere geheel en het dilemma waar het kabinet mee zit. We willen natuurlijk heel graag open blijven en hopen op maatwerk, maar zullen uiteraard meegaan in de beslissing die wordt genomen.”

Lichtpuntje: Zwaar Verliefd 1 staat sinds deze week op Netflix!

Wij hopen Zwaar Verliefd! 2 hoe dan ook snel te kunnen kijken, want de trailer maakt méér dan nieuwsgierig. Bekijk ‘m hieronder.