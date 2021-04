Travis Barker laat naam nieuw liefje Kourtney op zijn borst tatoeëren

Hoewel Travis Barker qua tattoo’s nou niet bepaald een onbeschreven blad is, is zijn laatste aanwinst toch opvallend. De Blink 182-ster liet de naam van zijn fonkelnieuwe vriendin Kourtney Kardashian prominent op zijn borst tatoeëren.

Er was alleen één probleem: Travis had nog amper huid over om haar naam kwijt te kunnen. En dus was zag hij zich genoodzaakt Kourtneys naam óver een andere tattoo te zetten. Daardoor is de tattoo een béétje een zoekplaatje geworden, maar de Kardashian-telg staat toch echt vereeuwigd op zijn borst.

Sneeuwscooter

De artiest laat er dus geen gras over groeien. In januari kwamen de eerste geruchten dat hij en Kourtney aan het daten waren. Op Valentijnsdag maakten ze hun romance Insta-official. Afgelopen weekend deelde de realityster kiekjes vanaf een sneeuwscooter met Travis’ 15-jarige dochter Alabama Luella, waaruit we kunnen opmaken dat er tussen de gezinnen al flink gebond wordt.

Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht gedeeld door Kourtney Kardashian (@kourtneykardash)

De exen

Die openbare liefdesverklaringen zullen hun exen doen fronzen. Travis’ ex Shanna Maokler grijpt op Instagram iedere gelegenheid aan om subtiele sneren uit te delen naar de Kardashians. Ondertussen maakt Scott Disick er geen geheim van dat Kourtney altijd zijn grootste liefde was en zal blijven. ‘Ik zou nu met je willen trouwen’, zei hij onlangs nog in ‘Keeping up with the Kardashians’ tegen zijn ex. Daarmee toont hij zich niet alleen een behoorlijke toxic ex, maar ook een waardeloze geliefde: hij heeft op dit moment een relatie met Amelia Grey Hamlin (19).